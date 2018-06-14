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В Башкортостане создадут организацию для самых инициативных отцов

Сегодня, 17:50

Министерством семьи, труда и соцзащиты Башкортостана было инициировано обсуждение вопросов об учреждении в республике Совета отцов. Обсуждение прошло в преддверии празднования Международного дня отца.

По сообщениям пресс-службы ведомства, вчера Ленара Иванова, министр семьи и труда, встретилась с руководством советов отцов городских округов и муниципальных районов. На встрече лидеры предложили создать в республике общественную организацию, объединяющую наиболее инициативных отцов. Эта организация нужна для продвижения интересов отцов, будет способствовать поднятию их статуса и роли в воспитании детей. Предложение получило единогласную поддержку. Оформлением соответствующих документов займется Сергей Скалдин, один из организаторов проекта «Мой папа лучше всех». Министр инициировала проведение двух тематических акций: “К папе на работу” и интернет-флэшмоб #спапойвместе, которые приурочат ко Дню отца. По окончании встречи Ленара Иванова предложила всем присутствующим угощение в виде шоколадных долек, с написанными на них хэштегами: #спапойклассно, #горжусьпапой и #суперпапа.

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