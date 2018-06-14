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Война в Екатеринбурге: жильцы дома против автовладельцев

Сегодня, 17:41

Жителям одного из домов города почему-то стали мешать машины, подъезжающие к автостоянке. Они решили поступить так, как им показалось правильным.

 

На улице Крауля 93 произошло недопонимание между жильцами жилого дома и владельцами машин. Видимо, последние мешали спокойно передвигаться пешеходам или ставили автомобили не там, где не положено. И началась небольшая война против автовладельцев. Один из жителей Екатеринбурга поделился фото, где видно, как на дороге лежат крупные камни и части бетонных блоков. Это является своеобразной преградой для проезжающих машин. Помеха лежит на пути к автомобильной стоянке.

Комментаторы удивились и поинтересовались, что стало причиной такой ситуации. Также некоторые стали уверять, что скоро преграду кто-то уберёт и можно будет снова ездить привычным маршрутом. Возможно, сделавший фотографию, уже убрал бетонные блоки и лишь хотел поделиться тем, что сам стал свидетелем.

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