В Новосибирске женщина с раком шейки матки родила здорового ребенка

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Женщина узнала о своем диагнозе на четвертом месяце беременности, и, несмотря на предостережения врачей, решила выносить девочку.

В городскую больницу Новосибирска поступила роженица с раком шейки матки. Девушке решили сделать кесарево сечение на 33-й неделе беременности, а также благополучно удалили злокачественную опухоль. На данный момент девочка Соня чувствует себя хорошо, а ее мама находится в онкологическом отделении до полного восстановления. Новорожденная весит 1900 граммов и находится в реанимации для младенцев. После результатов анализов мать сможет увидеть ребенка.

Врачи говорят, что женщине просто повезло, так как при таком диагнозе яичники теряют свою способность, а после лучевой терапии и вовсе удаляются. При раке шейки матки обычно проводят операцию по ее удалению, после чего женщина становится бесплодной.