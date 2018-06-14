Жители Кемерово раскритиковали разбор мемориала, посвящённый погибшим детям

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В одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии, где люди в синих футболках начали разбирать мемориал, посвящённый детям, погибшим в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Комментаторы разделились на два лагеря. Одни возмущены происходящим, а другие – поддерживают.



Указано, что игрушки собираются почистить и отдать в детские дома, но по новым санитарным нормам интернаты не могут принимать детские вещи, которые были в использовании ранее. Скорее всего, их увезут на свалку и утилизируют. Некоторые пользователи поддерживают идею сжечь все вещи.

Некоторые комментаторы не согласны с тем, чтобы отдать игрушки нуждающимся семьям, ведь приносили их на мемориал не для этого. Также многие игрушки принадлежали погибшим в пожаре детям. Что стало с принесёнными иконами – неизвестно.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта. По официальным данным погибло 64 человека, большинство из которых – дети.