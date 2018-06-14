VistaNews.ru


Жители Кемерово раскритиковали разбор мемориала, посвящённый погибшим детям

Сегодня, 17:36

В одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии, где люди в синих футболках начали разбирать мемориал, посвящённый детям, погибшим в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Комментаторы разделились на два лагеря. Одни возмущены происходящим, а другие – поддерживают.

Указано, что игрушки собираются почистить и отдать в детские дома, но по новым санитарным нормам интернаты не могут принимать детские вещи, которые были в использовании ранее. Скорее всего, их увезут на свалку и утилизируют. Некоторые пользователи поддерживают идею сжечь все вещи.

Некоторые комментаторы не согласны с тем, чтобы отдать игрушки нуждающимся семьям, ведь приносили их на мемориал не для этого. Также многие игрушки принадлежали погибшим в пожаре детям. Что стало с принесёнными иконами – неизвестно.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта. По официальным данным погибло 64 человека, большинство из которых – дети.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Игрушки из мемориала у «Зимней вишни» в Кемерово передадут детям-сиротам

"Поскорбили и хватит: Игрушки для погибших детей в ТЦ Кемерово выбросили в мусорку

В Архангельске сгорели игрушки возле мемориала погибшим в Кемерово

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем