Пассажиры падающего самолета рассказали о том, как были напуганы

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Пассажиры самолета авиакомпании Qantas были очень напуганы, когда оказались в невесомости. Во время полета воздушное судно начало падать.

По впечатлениям, которыми пассажиры поделились в социальных сетях, самолет падал секунд десять. Однако, многие из них успели натерпеться страха. Самолет следовал по маршруту Лос-Анжелес (США)-Мельбурн(Австралия). На борту находились 484 человека. Примерно через два часа после начала полета самолет сильно затрясло. Он попал в турбулентность из-за воздушного вихря, который подхватил авиалайнер. После этого началось падение.

Из-за резкого перепада высоты, пассажиры оказались в состоянии невесомости. Пассажирка Жанель Уилсон написала: «Многие были не пристегнуты и повисли в воздухе над креслами». Девушка писала о том, что ощущение было таким, словно люди находятся на вершине американских горок и теперь летят вниз. В те мгновения, когда экипаж потерял управление над судном, пассажиров обуял страх перед неизвестностью. Казалось, что теперь самолет упадет в океан и гибель неминуема.

К огромному облегчению людей, пилотам удалось вернуть контроль над судном. Из пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

В марте 2017 года Международной ассоциацией воздушного транспорта самолеты были признаны самым безопасным видом транспорта, когда вы путешествуете на большие расстояния.