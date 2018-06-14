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На Алтае во время смерча в городе появился молодой лось

Сегодня, 15:47

Животное в городе восприняли, как предзнаменование чего-то хорошего.

На Алтае молодой лось поразил местных жителей, появившись внезапно в городских кварталах. Инцидент произошёл в городе Рубцовск. Горожане стали свидетелями данного события во вторник, 12 июня. В этот день на город обрушился сильный смерч. Люди утверждают, что крупный град сильно повредил постройки по всей округе. Погода была просто ужасной, однако под вечер настроение многих горожан улучшилось благодаря тому, что к ним в гости внезапно пришёл молодой лось. Животное заметили возле АЗС «Техно». Местные жители решили, что это предзнаменование чего-то хорошего и принялись фотографировать зверя. Снимки сохатого в большом количестве появились в местном сегменте социальных сетей.

Ранее мы писали, что в Брянске лось забрёл на строительный рынок. Дикое животное внезапно появилось среди людей. Причём оно не просто бродило по окраинам, а пришло к людям, которые торговали на местной торговой площадке.

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