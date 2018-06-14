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«Подоконник помой»: Волгоградцы высмеяли «убийцу монстров»

Сегодня, 15:37

Мужчина расправился голыми руками с пауком и сороконожкой, похваставшись сомнительным достижением в соцсетях. Однако, вместо признания, гроза насекомых получил безжалостную порцию критики.

«Эта парочка забралась не в тот дом», - без лишней скромности прокомментировал фото ликвидированных паука и сороконожки мужчина.

«Парочка» ползла по ступенькам на крыльце у грозы насекомых. Увидев незваных гостей, «герой» предпринял кардинальные меры. Дабы интернет-сообщество смогло оценить размеры паука и сороконожки, мужчина приложил к ним на фото палец для сравнения.

«Подоконник помой лучше», - высмеяли «убийцу монстров» волгоградцы.

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