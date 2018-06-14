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В Забайкалье профсоюзы выступят против повышения возраста пенсионера

Сегодня, 13:53

По их мнению, решение правительства может стать реальной угрозой интересов граждан. Вопрос повышения пенсионного возраста в рамках заседания рассмотрят сегодня, 14 июня.

В Забайкалье профсоюзы организуют демонстрацию, в рамках которых выступят против повышения возраста пенсионера. Михаил Шмаков, глава ФНПР, в мае месяце написал письмо Дмитрию Медведеву. В документе он выразил позицию отечественных профсоюзов и настаивал на всенародное обсуждение таких моментов перед тем, как принимать официальное решение.

Предполагается, что именно сегодня правительство РФ рассмотрит вопрос повышения пенсионного порога, который сейчас составляет 55 и 60 лет. Если закон примут, то на пенсию женщины будут выходить в 63 года, а мужчины смогут отдохнуть только с 65 лет.

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