Молодые «МГЕРёныши» из Волгограда в день скорби сфотографировались в трусах

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Группа активистов устроила фотосессию в Крыму. Стоит отметить, что снимок с полуголыми людьми был опубликован в день, когда в городе хоронили жертв страшной трагедии.

Фотографии в социальные сети опубликовал Богдан Литвинов, которого раньше часто видели на снимках с губернатором. На изображениях молодые «МГЕРёныши» из Волгограда были запечатлены в одних трусах и купальниках. Юноши и девушки сфотографировались в Крыму. В подписях к публикациям указывается, что активисты участвовали во всероссийском пробеге по Крымскому мосту.

Всё бы ничего, но внимание многих людей привлекло то, что в этот день, когда молодые люди фотографировали счастливые на фоне моря, в Волгограде был день скорби: хоронили 11 жертв катастрофы, среди которых есть ребёнок.

Примечательно, что этот просчёт «МГЕРёнышей» из Волгограда уже далеко не первый. Они недавно активно принимали участие в травле режиссёра театра НЭТ, почётного гражданина области Отара Джангишерашвили. Юноши с девушками в Социальных сетях оскорбляли нецензурными прямыми выражениями театрального деятеля, а спустя пару недель после травли великий режиссёр скончался.