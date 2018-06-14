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В омском Союзе художников высказались относительно «учительницы в купальнике»

Сегодня, 11:37

Представители объединения уверены, что данная тема недостойна того, чтобы её обсуждать.

Нашумевшую историю с увольнением учительницы Виктории Поповой из Омска, которая опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии в купальнике, прокомментировали в омском Союзе художников. Здесь высказались, что представители культуры думают о данном скандале. В частности, глава регионального подразделения Андрей Машанов, отметил, что этом случае совершенно нечего обсуждать, поскольку ситуация не заслуживает внимания общественности. Зачастую, отметил эксперт, учителя выкладывают в соцсети «то, что есть под рукой», совершенно не вдаваясь в подробности, какому жанру данная фотография относится и как была сделана. По мнению Машанова, Виктория Попова стала моделью некоего фотографа, который просто попытался воплотить в жизнь свой замысел.

Напомним, ранее стало известно, что глава Минобрнауки Омской области лично встретилась с уволенной учительницей и предложила ей новую работу. Педагог, как заявили в ведомстве, продолжит работать в системе образования региона.

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