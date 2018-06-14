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Иностранцев-дебоширов в России будут сажать в камеры с евроремонтом и шашлыком на обед

Сегодня, 11:02

Общественный деятель Алексей Навальный рассказал, что иностранцев, устраивающих дебош в России, будут сажать в камеры с евроремонтом. Это происходит из-за ЧМ-2018, который стартовал 14 июня, а россияне от увиденного пришли в ужас.

Для иностранцев, которые приезжают в Россию, создают все удобства. Но евроремонт в камерах для содержания лиц, подлежащих административному аресту, шокировал многих. Власти РФ не исключают, что гости могут устраивать дебош, и поэтому создали все удобства, чтобы пьяные фанаты футбола чувствовали себя как дома. На закуску им дают картофельный салат или пирожок с капустой, на обед суп харчо или борщ с пампушкой, а в качестве основного блюда можно увидеть шашлык из свинины или баранины.

На десерт заключённому предоставляют тирамису, сообщает Алексей Навальный. Он также дополнил, что за 30 суток ареста заметил и настоящие мячи для иностранцев-дебоширов, чтобы на прогулке они могли играть в футбол.

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