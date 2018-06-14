Певец из Омска написал стих в поддержку уволенной учительницы

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Музыкант прочёл произведение собственного сочинения в своём Instagram.

Певец Ян Джамилович не обошёл стороной скандал с учительницей Викторией Поповой, уволенной с работы за фотографию в купальнике. Уроженец Омска написал стих в поддержку педагога, где высмеял существующую систему образования в России.

Произведение он зачитал сам на видео, которое выложил в своём Instagram-блоге. Поклонники музыканта с восторгом восприняли данную инициативу, восхитившись гражданской позицией Яна. Сам он отметил, что хотел поднять более значимую тему, которая остаётся в тени. Это плохое состояние всей системы образования в целом. Также Джамилович вспомнил о словах премьер-министра России Дмитрия Медведева, который некогда заявлял, что российским учителям, недовольным своим положением, нужно идти в бизнес.

Ранее мы писали, что российские педагоги решили поддержать уволенную учительницу из Омска. В социальных сетях начался флешмоб, в котором представители профессии один за другим принялись демонстрировать свои фотографии в купальниках, нижнем белье и без него.