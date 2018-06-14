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Большинство россиян выступают против повышения пенсионного возраста

Сегодня, 11:09

Грядущая пенсионная реформа в Российской Федерации вызывает тревогу и негативные эмоции у населения. Эксперты также заявляют о необходимости ее поэтапного осуществления, а не сразу после подписей на уровнях ветвей власти.

Особенное беспокойство вызывает основополагающий пункт законопроекта. Большинство россиян выступают против повышения пенсионного возраста и, на это имеется ряд объективных причин, которые озвучиваются аналитиками. Например, нежелание руководителей предприятий и фирм принимать на работу людей старше 45 лет, а также оставлять на рабочих метах 55-летних. Получается, что огромное количество людей старшего возраста могут остаться без постоянных источников доходов, а значит, без средств к существованию.

Эксперты считают, что повышение пенсионного возраста не станет для федерального бюджета средством пополнения, учитывая необходимость разрабатывать новые программы субсидирования. Кроме того, нужна полная перестройка всей пенсионной системы и контроль за действиями ПФР, который пока не готов доказывать эффективность своей работы. Также не ясен механизм восстановления индивидуального накопительного капитала при том, что есть целый ряд профессий, которые требуют раннего выхода на пенсию.

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