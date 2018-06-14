Омская «учительница в купальнике» требует стереть фото из Сети

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Преподавательница Виктория Попова, работающая в одной из школ Омска, стала за последнюю неделю знаменитой не только в регионе, а и по всей России. Это произошло после того, как в Сети появились её снимки в качестве модели.

Сейчас омская «учительница в купальнике» требует стереть из Интернета память об этом инциденте. Сначала она была за опубликованные снимки уволена из школы.

При этом омская учительница изображена на них в полностью закрытом купальнике и в отнюдь не эротических позах. Интернет «взорвался», обвиняя руководство школы в ханжестве.

Потребовалось вмешательство Татьяны Дерновой, возглавляющей региональное министерство образования. Она сообщила о том, что надлежащие выводы сделаны, а Попова может 15 августа вернуться на рабочее место.

Сейчас омская «учительница в купальнике» требует, чтобы в Интернет и прочих СМИ полностью прекратили тиражировать её фотографии в качестве модели. При этом она апеллирует законом о «праве на забвение».

Было ли это условием её возвращения на работу, неизвестно. Однако, модельное агентство, в котором она подрабатывала, сразу после разразившегося скандала получило впечатляющий контракт.