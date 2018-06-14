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В Брянске хирурги смогут заменять коленный сустав

Сегодня, 09:44

Операцию провели медики городской больницы №1. Теперь пациентам не нужно ехать за помощью в Москву, Смоленск или Петербург.

Теперь в Брянске хирурги смогут заменять коленный сустав, чего раньше в городе не делали ни в одной больнице. Сложную операцию провели сотрудники Брянской городской больницы №1, который консультировали квалифицированные медики ведущих клиник Российской Федерации.

Ранее пациентам, которым рекомендовалось заменять коленный сустав, нужно было обращаться за помощью в Москву, Смоленск или Петербург. Теперь необходимость в дорогостояще поездке отпадает и все больные получат помощь в родном Брянске. По словам медиков, в рамках квот будет проведено еще 20 операций по замене коленного сустава.

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