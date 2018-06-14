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Московским врачам выдали планшеты для улучшения работы

Сегодня, 09:49

До конца 2018 года работать с мобильными устройствами будут все медицинские работники Москвы, которые оказывают помощь на дому.

В июне московским врачам, которые работают на вызовах, выдали планшеты. Эта информация указывается на официальном сайте столичного правительства.

Планируется, что до конца текущего года такие устройства выдадут абсолютно всем медработникам данного класса, а это в районе 3 500 врачей. Планшеты нужны для улучшения работы. Они при помощи специального ПО подключены к ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). С помощь мобильных устройств медики смогут оперативно получить всю информацию о поступившем вызове, пациенте и его ситуации со здоровьем. В это же время можно будет отследить онлайн статус в режиме реального времени как выполняется конкретный вызов пациента.

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