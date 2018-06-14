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Соцсети взорвало видео, как мужчина дразнит голодную белую акулу

Сегодня, 07:59

Смельчак виртуозно гладит монстра-убийцу по голове, пока хищник пытается откусить и проглотить его конечность.

Отважный поступок удивил пользователей соцсети Instagram. Видео взорвало воображение даже самых отчаянных. В ролике показано, как мужчина дразнит голодную белую акулу, которая подплыла к его лодке и видимо хотела его съесть. Однако герой вместо того, чтобы спасаться от монстра-людоеда, принялся шуточно его дразнить, поглаживая по голове, пока белая акула пыталась откусить ему руку.

Поступок смелого рыбака оценили тысячи человек. Позже оказалось, что такие опасные забавы в жизни мужчины не впервые. Он регулярно ходит на рыбалку, где встречает белых акул. Монстры-людоеды каждый раз пытаются проглотить рыбака, но он умудряется сделать из них "игрушки".

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