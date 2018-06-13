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Семьи жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» получили помощь от «Красного креста»

Сегодня, 20:06

Родственникам погибших перечислили по 1,1 млн рублей.

Региональное подразделение «Российского красного креста» (РКК) в Кузбассе передало материальную помощь людям, которые потеряли во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове близких. Материальные средства получили семьи жертв трагедии. Выплаты осуществлялись за счёт тех денег, которые поступили на благотворительный счёт от частных лиц. Каждой семье перечислили по 1 миллиону и 150 тысяч рублей.

Как известно, после пожара, в котором погибли 60 человек, РКК учредил программу помощи семьям жертв трагедии. Ранее также стало известно, что родственники погибших в ТЦ «Зимняя вишня» получили по 5 млн рублей от властей и собственника торгового центра.

Ранее мы писали, что игрушки из мемориала у «Зимней вишни» в Кемерове передадут детям-сиротам. Идею поддержали представители церкви и психологи. Перед отправлением подарков их предварительно обработают дезинфицирующими средствами.

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