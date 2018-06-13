Собянин: Далее расширять границы Москвы – нет необходимости

Сегодня, 19:37

Крупнейший мегаполис России продолжает демонстрировать свой рост, который, впрочем, в последнее время несколько сократился. Обслуживать его сетями инфрастуктуры, в том числе коммунальной, становится всё затруднительнее.

Сергей Собянин, давая интервью, сообщил, что в дальнейшем расширять границы Москвы – нет необходимости. Прирост населения, отметил мэр, продолжает наблюдаться. Но за год он составляет от 50 до 60 тысяч человек, часть из которых является естественным приростом. Для 12-миллионника это не является критичным и значимым количеством.

В последний раз границы Москвы были расширены в юго-западном направлении до границы с Калужской областью. Тогда у столицы России произошло прибавление двух городских округов, Троицка и Щербинки. Помимо того, к ней присоединились 19 поселений, которые ранее входили в подчинение Ленинского, Подольского и Наро-Фоминского районов. Общее количество населения в присоединившихся муниципальных образованиях – около 250 тысяч человек.

Дальше расширять границы Москвы, как считает Собянин, нет необходимости.