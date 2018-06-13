VistaNews.ru


Собянин: Далее расширять границы Москвы – нет необходимости

Сегодня, 19:37

Крупнейший мегаполис России продолжает демонстрировать свой рост, который, впрочем, в последнее время несколько сократился. Обслуживать его сетями инфрастуктуры, в том числе коммунальной, становится всё затруднительнее.

Сергей Собянин, давая интервью, сообщил, что в дальнейшем расширять границы Москвы – нет необходимости. Прирост населения, отметил мэр, продолжает наблюдаться. Но за год он составляет от 50 до 60 тысяч человек, часть из которых является естественным приростом. Для 12-миллионника это не является критичным и значимым количеством.

В последний раз границы Москвы были расширены в юго-западном направлении до границы с Калужской областью. Тогда у столицы России произошло прибавление двух городских округов, Троицка и Щербинки. Помимо того, к ней присоединились 19 поселений, которые ранее входили в подчинение Ленинского, Подольского и Наро-Фоминского районов. Общее количество населения в присоединившихся муниципальных образованиях – около 250 тысяч человек.

Дальше расширять границы Москвы, как считает Собянин, нет необходимости.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Собянин намеревается сделать праздники ближе к людям

Собянин пообещал выигравшим на ОИ-2018 москвичам по 4 млн рублей

Собянин: К 8 марта 150 тысяч коробок конфет "Москва" продали в столице

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем