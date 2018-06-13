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«Запреты не нужны»: Психолог прокомментировал призыв Госдумы не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018

Сегодня, 19:33

Такого рода заявления вызывают бурную реакцию в обществе и не способны повлиять на поведение людей.

Призыв главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой к россиянкам не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018 прокомментировал психолог Артур Гаранов. По его словам, российское общество и так достаточно толерантное, зрелое и сознательное, а потому подобного рода запреты не нужны.

То, что заявления политиков на этот счёт публикуются в медийном виде, является фактором для возбуждения общества, которое не принимает подобное поведение, в связи с чем возникает бурная реакция и обсуждение. Даже в случаях, если в результате таких связей родятся дети, как это было после Олимпиады-1980, это не станет катастрофой, уверен Гаранов, поскольку эти люди потом найдут свою нишу и предназначение в обществе.

Ранее мы писали, что в США болельщикам ЧМ-2018 не рекомендуют брать в Россию свои смартфоны. Власти предупредили американцев, что российские спецслужбы могут их прослушивать и следить за ними.

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