В Челябинске снизилась стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

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И в нынешней России чудеса иногда бывают, как признают скептики. Ещё Владимир Высоцкий пел о том, что было время, когда «и цены снижались».

В Челябинске снизилась стоимость проезда по городу в троллейбусах и трамваях. Однако это произойдёт не для всех жителей и гостей города.

Скидку в Челябинске могут получить лишь те, кто приобретут транспортную карту. Начало действия акции – 14 июня. Шутники уже отметили, что это очередной подарок, сделанный в преддверии ЧМ-2018. С этого дня те, кто пополнят свой баланс на 700 рублей, за каждый свой проезд в троллейбусах и трамваях в Челябинске станут платить лишь 20 рублей.

Новая акция в Челябинске пока что стала самой выгодной. Ранее стоимость подобного проезда определялась в 20,70 рубля. И только при условии пополнения карты на 1,5 тыс. рублей.

Если стоимость проезда в троллейбусах и трамваях Челябинска оплачивать наличными, это будет обходиться до конца лета также в 20 рублей. Пенсионеры, которые имеют соцкарту, оплатят за каждое подобное удовольствие по 10 рублей.

«Маршрутчики» в Челябинске также были вынуждены «откликнуться». Они объявили стоимость проезда для пенсионеров на некоторых маршрутах в 10 рублей. Там, где их маршруты пересекаются с общественным транспортом, проезд подешевел с 25 до 20 рублей.