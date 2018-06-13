На Ямале семейство медведей забавлялось посреди дороги

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Дикие звери забрели на проезжую часть и даже не боялись приближения людей.

На одной из магистралей регионального значения на Ямале обнаружили целую семью медведей. Большая медведица с медвежатами резвилась посреди проезжей части. Семейство долгое время забавлялось, несмотря на шум от проезжающих машин. Не смутило хищников и приближение людей.

Мама-медведица, вопреки тому, что её детям могла угрожать опасность, оказалось достаточно дружелюбной. Очевидцы данного события решили снять происходящее на камеру. Выходить из автомобиля люди побоялись, но их настолько умилила картина резвящихся медвежат, что они захотели подкормить их своими запасами продуктов. Малыши охотно поглощали хлеб из рук незнакомцев и продолжали бегать по дороге. Свидетели данного инцидента были поражены тем, насколько медведи привыкли к людям. Ролик с медведями на дороге позже появился в социальных сетях.

Ранее мы писали, что в Брянске лось забрёл на строительный рынок. Животное заблудилось и пришло к людям на торговую площадку. Там его встретили достаточно тепло.