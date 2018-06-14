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Логопед из Таганрога поддержала скандальную фотосессию омской учительницы

Сегодня, 05:45

Девушка предлагает устроить флешмоб, но не все могут быть такими смелыми. Свой призыв логопед оставила на личной странице в Instagram.

Логопед из Таганрога поддержала скандальную фотосессию омской учительницы, которую уволили за фотографии в купальнике. Девушка опубликовала фотографию с пляжа на личной странице в Instagram, где написала пост о своем отношении к конфликтной ситуации.

Она пишет: "Я не задумываюсь о том педагог я, либо кто-то еще. Одеваюсь так, как мне #комфортно! Одежда отражает мою душу, мою суть. И ребенок воспринимает меня АДЕКВАТНО. У него нет замешательства, я ОДИНАКОВА и внутри, и снаружи. Я не путаю ребенка!.. Когда в душном скучном сером костюме заперта молодая активная и веселая училка, дети приходят в замешательство… предлагаю устроить #флешмоб в борьбе за права педагогов быть самими собой! Педагоги, выставляйте свои фото с хэштэгами #педагогитожелюди #учительвкупальнике #поддержимВикториюизОмска #учителятожелюди".
Уже многие педагоги по всей России подхватили флешмоб в поддержку "учительницы в купальнике" из Омска, история с которой вызвала значительный общественный резонанс.

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