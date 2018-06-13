«Тоже есть личная жизнь»: Детский психолог топлесс поддержала учительницу из Омска

Акция в поддержку Виктории Поповой продолжает набирать обороты.
Детский психолог из Новосибирска опубликовала в своём Instagram фото топлесс. Девушка таким образом поддержала учительницу из Омска, которую уволили за фотографии в купальнике, размещенные в социальных сетях.
Ранее в России запустили флешмоб в поддержку Виктории Поповой. Учителя и педагоги с разных уголков России высказывают своё недовольство случившимся и публикуют собственые фотографии в купальниках.
Ранее мы писали, что экс-воспитательница из Перми оголилась в поддержку коллеги из Омска. Женщина раскритиковала чиновников, которые совершенно далеки от реалий, в которых живут педагоги.