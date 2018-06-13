«Тоже есть личная жизнь»: Детский психолог топлесс поддержала учительницу из Омска

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Акция в поддержку Виктории Поповой продолжает набирать обороты.

Детский психолог из Новосибирска опубликовала в своём Instagram фото топлесс. Девушка таким образом поддержала учительницу из Омска, которую уволили за фотографии в купальнике, размещенные в социальных сетях.

«Многие же слышали про то, что омскую учительницу уволили из-за фотосессии в стиле пин-ап, я присоединяюсь к акции в поддержку коллеги, хоть я сама и психолог. Молодой специалист наверно часто сталкивался с таким, что надо фильтровать каждое слово или действие, но мы тоже люди, и фотосессия нам не чужда. Мы так же носим купальник, или отдыхаем на море, у нас тоже есть личная жизнь, представляете?!» - написала в своём посте специалист.

Ранее в России запустили флешмоб в поддержку Виктории Поповой. Учителя и педагоги с разных уголков России высказывают своё недовольство случившимся и публикуют собственые фотографии в купальниках.

Ранее мы писали, что экс-воспитательница из Перми оголилась в поддержку коллеги из Омска. Женщина раскритиковала чиновников, которые совершенно далеки от реалий, в которых живут педагоги.