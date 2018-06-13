Полиции запретили публиковать «плохие» новости из-за ЧМ-2018

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На данный момент новости о криминальных случаев исчезли с сайтов правоохранительных органов. Пока что полиция никак не прокомментировала такие ограничения.

Теперь новости посвящены лишь различным выставкам и конкурсам. Фоторепортажи снимают только на детских или общественных праздниках, а новости в криминальном жанре исчезли с сайтов еще 6 июня. Вчера опубликовали короткую новость о гибели маленького мальчика в Ставропольском крае, однако потом эту публикацию быстро «затмили» остальными.

Появились предположения, что полиции попросту запретили публиковать «плохие» новости из-за ЧМ-2018. После заявления жительницы Тюмени об одном преступлении в полиции сказали, что до 25 июля сотрудники расследуют подобные случаи только при письменном согласии руководства. Не происходит и рассылка криминальных сводок. Напомним, что чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в России.