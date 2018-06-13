VistaNews.ru


Полиции запретили публиковать «плохие» новости из-за ЧМ-2018

Сегодня, 17:29

На данный момент новости о криминальных случаев исчезли с сайтов правоохранительных органов. Пока что полиция никак не прокомментировала такие ограничения.

Теперь новости посвящены лишь различным выставкам и конкурсам. Фоторепортажи снимают только на детских или общественных праздниках, а новости в криминальном жанре исчезли с сайтов еще 6 июня. Вчера опубликовали короткую новость о гибели маленького мальчика в Ставропольском крае, однако потом эту публикацию быстро «затмили» остальными.

Появились предположения, что полиции попросту запретили публиковать «плохие» новости из-за ЧМ-2018. После заявления жительницы Тюмени об одном преступлении в полиции сказали, что до 25 июля сотрудники расследуют подобные случаи только при письменном согласии руководства. Не происходит и рассылка криминальных сводок. Напомним, что чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«ВКонтакте» обновил управление сообществами

Песков: За действия против "РИА Новости Украина" последуют ответные меры

Жена Вышинского подтвердила, что мужу запретили видеться с родными

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем