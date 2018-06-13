Юрист раскритиковал администрацию школы, уволившую «учительницу в купальнике»

Сегодня, 17:05

Руководство образовательного учреждения очень вольно и субъективно трактовало требования Трудового кодекса РФ.

Ситуацию с увольнением учительницы Виктории Поповой из Омска прокомментировал директор правового холдинга «ЗАКОН». Юрист раскритиковал администрацию школы, которая приняла подобное решение. Специалист в области права заявил, что сторону, уволившую «учительницу в купальнике», не стоит воспринимать как последнюю инстанцию и подчеркнул, что данное решение подлежит отмене по ряду причин.

В частности, руководство школы достаточно вольно и субъективно оценило публикацию фотографий учителя как «аморальный поступок», а также должно было, если уж дело дошло до наказания, применить к Поповой более мягкие меры, как то предупреждение или даже выговор, но не увольнение. В конечном итоге, юрист обратил внимание, что администрация не уволила педагога самостоятельно, а настояла на том, чтобы она сама написала заявление, что является грубейшим нарушением и основанием для оспаривания действий руководства школы в суде.

Ранее мы писали, что экс-воспитательница из Перми оголилась в поддержку коллеги из Омска. Женщина обвинила чиновников в том, что они далеки от той реальности, в которой вынуждены жить педагоги.