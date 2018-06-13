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«Где логика?»: в Томске лес продали китайцам, а беречь природу должны простые граждане

Сегодня, 18:01

Житель Томска поинтересовался, почему после того, как лессовой массив был продан китайским предпринимателям, сейчас активно вырубается на продажу, в городе появились билборды с призывами беречь природу. Многих возмутило то, что заботиться об экологии должны горожане, тогда как основной вред наносят иностранцы.

 В паблике «ВКонтакте» местный житель опубликовал фотографию билборда на обочине одной из дорог города Томск. На щите написано: «Лес – наш дом! Будь человеком – не губи!». Жителю такая ситуация показалась нелогичной и циничной по отношению к горожанам. Автор публикации напоминает, что недавно это лес был продан в долгосрочную аренду «за копейки» китайцам, которые сейчас активно ведут строительные работы и нещадно вырубают деревья. Но «не губить» должны жители Томска.

В комментариях жители поддержали возмущение автора, решив, что видимо самих горожан авторы рекламного щита за людей не держат. Другие посоветовали позвонить по номеру, указанному на щите, и спросить, где логика в их лозунге.

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