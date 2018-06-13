В ДНР голодные жители питаются бездомными животными

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Ситуация на Востоке Украины резко ухудшается, вот уже некоторые местные жители идут на радикальные меры, чтобы хоть как-то обеспечить себе существование.

В Горловке, ДНР, местным жителям мясо из магазинов оказалось не по карману, и они перешли на бездомных животных - кошек и собак. В деревне Кораленко семья безработных родителей кормит своих детей собаками. Полиция на жалобы соседей никак не реагирует. Местные жители рассказали, что на улицах очень много собак, которые остались без присмотра после того, как их хозяева уехали из города. А недавно в Горловке полиция поймала каннибала, так что случаи поедания собак на фоне этого не кажутся такими уж шокирующими.