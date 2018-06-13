Диана Шурыгина впервые встретилась со своим насильником

Сегодня, 15:22

Продюсеры ток-шоу подстроили встречу девушки с Сергеем Семеновым в одной из московских фотостудий. Бывший заключённый тайно прибыл в Москву для съёмок в новом шоу, где снова будет обсуждаться злосчастная вписка в Ульяновске.

Вопреки ожиданиям, драки между молодыми людьми не было. Сергей, увидев Диану, отказался с ней контактировать и потребовал от сопровождающей группы объяснений, почему его не предупредили о данной ситуации. На все уговоры редактора, молодой человек заявил, что ему не о чем разговаривать с Шурыгиной.

Диана Шурыгина молча собрала вещи и покинула съёмочную площадку вместе со своим мужем Андреем Шлягиным. На выходе со студии девушка накинулась на представителя съёмочной группы с оскорблениями.

Напомним, Сергей Семенов вышел на свободу 10 января 2018 года, проведя в колонии общего режима чуть более года. Это была их первая личная встреча после суда.