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Экс-воспитательница из Перми оголилась в поддержку коллеги из Омска

Сегодня, 15:09

Педагог обвинила во всём чиновников-дармоедов, которые не воспринимают адекватно реальность, в которой работают сотрудники сферы образования.

Жительница Перми Мария Шубина, ранее работавшая в одном из детских садов города, оголилась в поддержку учительница из Омска, которую на днях уволили за откровенные фотографии в социальных сетях. Экс-воспитательница встала на сторону коллеги, из которой, как считает женщина, сделали пример аморальности. На деле же, уверена Шубина, аморальные поступки совершают чиновники, которые не вникают в проблемы сферы образования.

Педагог призвала поддержать учительницу. Собственным примером она показала, как именно нужно это делать. На своей странице в социальной сети она разместила фотографию, где предстала в весьма неоднозначной позе, в полуголом виде. О том, присоединился ли кто-либо ещё к данному флешмобу, пока не известно.

В то же время появилась информация о судьбе той самой Виктории Поповой, которая стала героиней данного скандала. С ней лично встретилась глава Минобрнауки Омской области, которая предложила молодому педагогу варианты продолжения карьеры.

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