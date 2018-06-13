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91-летняя сибирячка тревел-блогер посетила Ессентуки

Сегодня, 14:38

Удивительным местом назвала Елена Ерхова санаторий «Жемчужина Кавказа».

91-летняя сибирячка тревел-блогер отдыхает в Ессентуках. На отдых пенсионерка приехала по приглашению друзей. Красоты Кавказа очаровали бабушку. Известной она стала в 2016 году. О необычной туристке рассказала в соцсети москвичка, которая познакомилась с пенсионеркой во Вьетнаме, во время ее очередного путешествия. Возраст не помешал женщине посетить Германию, Чехию Польшу, Вьетнам, Турцию.

О своих странствиях сибирячка с удовольствием рассказывает своим подписчикам. Как стало известно от не самой, в планах поездки в Израиль и Италию. Деньги на путешествия бабушка откладывает из собственной пенсии. Вести страничку в Instagram помогает внук.

А вот самым известным блогером, который перешагнул, столетний рубеж является сегодня американский киноактер Кирк Дуглас. Актер уже не играет на сцене, после перенесенного инсульта, но пишет мемуары и ведет свою страницу в соцсетях. Звездную эстафету киноактера принял его сын Майкл Дуглас. Кирк Дуглас - самый старый киноактер и блогер из ныне живущих людей не Земле.

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