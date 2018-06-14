«Летний» вирус угрожает жителям Курганской области

Сегодня, 01:30

В весенне-летний и летне-осенний сезоны активизируется энтеровирусная инфекция, напомнили россиянам в Роспотребнадзоре.

«Летний вирус» распространяется через продукты питания, воду, чихание и кашель. Он хорошо переносит низкие температуры, однако быстро погибает при воздействии кипятка, ультрафиолета и хлора.

Проявляется энтеровирусная инфекция резким скачком температуры, болями в спине и животе, головокружением, воспалением верхних дыхательных путей и рвотой. Сейчас «летний» вирус традиционно угрожает жителям Курганской области. Врачи рекомендуют землякам незамедлительно обращаться за помощью при возникновении вышеперечисленных симптомов.