Уволенной за фото в купальнике учительнице нашли новую работу

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Министр образования Омской области лично встретилась с героиней скандальной истории.

Не утихает скандал с увольнением учительницы Виктории Поповой из Омска, которая лишилась работы после того, как в публичный доступ попали её личные фотографии в купальнике. Региональная пресса пишет, что педагогу уже нашли новую работу. Что за должность и где предложили занять место молодой женщине, не сообщается.

Известно лишь, что после того, как данная ситуация приобрела широкий общественный резонанс, учительнице предложила встретиться лично министр образования Омской области Татьяна Дернова. По итогам встречи, в министерстве заявили, что руководитель регионального ведомства предложила педагогу несколько вариантов урегулирования конфликта. В ходе обсуждения вопрос с дальнейшим трудоустройством Поповой был решён.

Ранее скандальную ситуацию прокомментировал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Народный избранник заявил, что меры, предпринятые к педагогу, были чрезмерно радикальными. В то же время он отметил, что молодая женщина сама виновата в том, что её фото оказались в публичном доступе.