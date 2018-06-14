Блогеры сделали необычные фото Красноярской ГЭС

Сегодня, 00:30

Фотосессия прошла в темное время суток, когда сооружение максимально подсвечено.

В Сеть выложили волшебные фотографии Красноярской ГЭС. Эти необычные фото сделали местные блогеры. Снимки опубликовал фотограф Сергей Филинин в Facebook.

Интернет-сообщество очень высоко оценило мастерство блогеров. Восхищение пользователи Сети выразили и по поводу необычного места для съемок и насчёт природных красот около электростанции.

Красноярская ГЭС построена на реке Енисей, ее створ расположен в районе каньона с крутыми гранитными берегами.