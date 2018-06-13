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Отец Порошенко носит незаслуженную звезду Героя Советского Союза

Сегодня, 13:39

Президент Украины решил широко отметить день рождения своего отца. Фотографии с посвящённых этому мероприятий он разместил в своём аккаунте в Facebook.

Ряд подписчиков уже отметил, что отец Порошенко носит звезду Героя Советского Союза, не заслуженную им. Список лиц, удостоенных как этой награды, так и Героя соцтруда, не является секретом и находится в открытом доступе. В нём, действительно, отец Порошенко не значится.

Посетители Сети негодуют и требуют, чтобы отец Порошенко незамедлительно снял незаслуженную звезду, упоминая при этом не вполне цензурные слова, как в его адрес, так и в адрес сына.

Однако есть и более осторожные. Те предполагают, что это может быть звезда «Героя казачества», однако упоминания об этой его награде тоже где-либо отсутствуют. Ряд пользователей напоминают, что «бердычевских казачков» поминали «добрыми словами», начиная со времён Первой Конной.

Известно, что отец Порошенко стал в 2009 году Героем Украины. Эта награда также присутствует на его груди.

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