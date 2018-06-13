Собянин наградил пожарных за добросовестную службу

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В Москве прошли празднества по случаю юбилея пожарной охраны столицы. Сергей Собянин наградил лучших сотрудников данного ведомства за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

В столице с размахом отпраздновали юбилей пожарной охраны. К такой дате было приурочено открытие современного учебно-тренировочного комплекса для сотрудников данного ведомства, на котором присутствовал Сергей Собянин. Известно, что данный комплекс является самым современным в России, он оснащен специальными тренажерами и оборудованием, которое дает возможность смоделировать любые чрезвычайные ситуации.

Администрация Москвы сообщила, что мэр столицы наградил самых лучших пожарных за добросовестную службу и выполнение своих обязанностей. В поздравительной речи Собянин отметил, что московские пожарные всегда были самым сильным боевым отрядом России. Согласно статистике, число погибших спасателей за последние несколько лет значительно снизилось. Благодаря их труду и самопожертвованию спасено огромное количество человеческих жизней.

Кроме этого, Собянин все же пожелал спасателям и пожарным иметь меньше поводов для служебных выездов. Известно, что в столице постоянно занимаются модернизацией пожарной техники, для этого закуплены не только новые специализированные автомобили, но и специальные защитные костюмы.