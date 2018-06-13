Жителей Тюмени в День России на улицах приветствовала полуобнажённая девушка

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Горожане активно обсуждают патриотку, которая не постеснялась показать себя во всей красе.

В День России в Тюмени местных жителей порадовала не только праздничная программа, но поступки некоторых земляков. В частности, на улицах города людей приветствовала полуобнажённая девушка в нижнем белье, которая разъезжала на Daewoo Nexia. Несмотря на то, что молодая особа находилась на заднем сиденье автомобиля, рассмотреть себя во всей красе она дала горожанам после того, как высунулась из окна движущегося автомобиля.

Местные жители неоднозначно отнеслись к поступку землячки. Некоторые осудили её за чрезмерную откровенность и пренебрежение правилами безопасности. В то же время часть аудитории с восторгом восприняла подобный перформанс. Во всяком случае привлечь внимание своими действиями девушке все же удалось. Менее, чем за сутки, запись, сделанная одними из очевидцев, набрала более 10 тысяч просмотров в местном сегменте социальных медиа.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге голая девушка устроила секс-шоу. Молодая особа взобралась на крышу одного из домов в центре города, откуда стала демонстрировать прохожим свои прелести. Представление оценила мужская половина зрителей.