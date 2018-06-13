VistaNews.ru


В метро Москвы сняли на видео бегающую по горящей лампе крысу

Сегодня, 12:18

Пассажиры с юмором отнеслись к данному инциденту, назвав грызуна внештатным инженером подземки.

Крысу, бегающую по горящей лампе освещения в одном из вагонов метро Москвы, сняли очевидцы на камеры смартфонов. Видео с места событий мгновенно распространилось по социальным медиа, вызвав серьёзный ажиотаж среди москвичей. В комментариях под роликом пользователи недоумевают, как грызун попал в систему освещения.

Между тем, повод для шуток подбросил и автор ролика, который разместил его в своём Instagram. Молодой человек пишет, что речь идёт о новейшей разработке Сколково – мыши-инженере. Данный внештатный сотрудник подземки якобы проверяет систему освещения столичного метрополитена накануне ЧМ-2018. Многие пользователи в самом деле возмутились тем, что сотрудники метро не смогли навести порядок хотя бы перед таким массовым событием, как чемпионат мира, когда в город съедутся туристы со всего мира.

Ранее мы писали, что жители Омска жалуются на диких крыс, которые нападают на детей. Паразиты обустроили себе обитель недалеко от детской площадки и постоянно проявляют агрессию по отношению к людям. Жильцы близлежащих домов уверены, что причиной тому послужила свалка мусора, образовавшаяся во дворе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На видео в Воронеже сняли, как эвакуатор переставляет машины

Блогер из Австралии показал в сети место крушения НЛО

17 тысяч единиц оружия изъяли у пассажиров Московского метро

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем