В метро Москвы сняли на видео бегающую по горящей лампе крысу

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Пассажиры с юмором отнеслись к данному инциденту, назвав грызуна внештатным инженером подземки.

Крысу, бегающую по горящей лампе освещения в одном из вагонов метро Москвы, сняли очевидцы на камеры смартфонов. Видео с места событий мгновенно распространилось по социальным медиа, вызвав серьёзный ажиотаж среди москвичей. В комментариях под роликом пользователи недоумевают, как грызун попал в систему освещения.

Между тем, повод для шуток подбросил и автор ролика, который разместил его в своём Instagram. Молодой человек пишет, что речь идёт о новейшей разработке Сколково – мыши-инженере. Данный внештатный сотрудник подземки якобы проверяет систему освещения столичного метрополитена накануне ЧМ-2018. Многие пользователи в самом деле возмутились тем, что сотрудники метро не смогли навести порядок хотя бы перед таким массовым событием, как чемпионат мира, когда в город съедутся туристы со всего мира.

Ранее мы писали, что жители Омска жалуются на диких крыс, которые нападают на детей. Паразиты обустроили себе обитель недалеко от детской площадки и постоянно проявляют агрессию по отношению к людям. Жильцы близлежащих домов уверены, что причиной тому послужила свалка мусора, образовавшаяся во дворе.