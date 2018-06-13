VistaNews.ru


На рынке в Астрахани «повесились» игрушечные младенцы

Сегодня, 11:48

Покупатели были в шоке от инициативы продавцов.

На популярном в Астрахани рынке Большие Исады «повесились» игрушечные младенцы. Родители, которые пришли на торговую площадку, чтобы порадовать своих детей, обнаружили, что продавцы для удобства подвесили пластиковых малышей, чтобы их было хорошо видно покупателям. Данная ситуация выглядела весьма неоднозначно и напугала многих горожан. Люди жаловались в соцсетях, что дети могут по-разному трактовать данное нововведение.

Ранее мы писали, что в Волгограде «Народный контроль» борется с игрушками-монстрами. Представители организации устроили брифинг, где сообщили, что намерены добиваться возвращения специальной экспертизы, которая будет оценивать те или иные игрушки, которые допускаются на рынок России. Причиной тому послужил факт продажи товаров, которые могут травмировать психику российских детей. Также предлагается ввести обязательную маркировку для продукции, чтобы покупатель мог отслеживать, где произвели ту или иную игрушку.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Волгограде «Народный контроль» борется с игрушками-монстрами

В Астрахани школьников травили дешевым линолеумом

В Астрахани произвели эвакуацию детей из детского сада

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем