На рынке в Астрахани «повесились» игрушечные младенцы

Сегодня, 11:48

Покупатели были в шоке от инициативы продавцов.

На популярном в Астрахани рынке Большие Исады «повесились» игрушечные младенцы. Родители, которые пришли на торговую площадку, чтобы порадовать своих детей, обнаружили, что продавцы для удобства подвесили пластиковых малышей, чтобы их было хорошо видно покупателям. Данная ситуация выглядела весьма неоднозначно и напугала многих горожан. Люди жаловались в соцсетях, что дети могут по-разному трактовать данное нововведение.

Ранее мы писали, что в Волгограде «Народный контроль» борется с игрушками-монстрами. Представители организации устроили брифинг, где сообщили, что намерены добиваться возвращения специальной экспертизы, которая будет оценивать те или иные игрушки, которые допускаются на рынок России. Причиной тому послужил факт продажи товаров, которые могут травмировать психику российских детей. Также предлагается ввести обязательную маркировку для продукции, чтобы покупатель мог отслеживать, где произвели ту или иную игрушку.