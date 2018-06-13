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Роскачество перед ЧМ-2018 назвало самое вкусное пиво

Сегодня, 11:05

В преддверии Мундиаля в РФ проверялось светлое фильтрованное пиво. Как на вкусовые качества, так и на содержание солода.

По её итогам Роскачество назвало самое вкусное пиво перед проведением ЧМ-2018. Результаты проверки размещены организацией в официальном аккаунте.

В целом, проверялись более 40 марок пива. Их торговые марки были как российскими, так и импортными. Пиво проверялось на общую долю спирта, кислотность, высоту пены, её стойкость, цвет напитка и по другим параметрам. Не остались без внимания экспертов аромат и вкусовая насыщенность.

В ТОП-5, как самое вкусное пиво перед ЧМ-2018, вошли следующие марки. На первой позиции Amstel, набравшее 5,167 баллов. На вторую строчку Роскачество поставило «Халзан» (5,117).

Третье, четвёртое и пятое места у Bud, Heineken и Stella Artois с показателями 5,100, 5,084 и 5,050 соответственно. Наивысшей оценки в 5,5 балла не удостоилось ни одно пиво.

В рейтинге по содержанию солода картина совершенно иная. Там первое место у «Охоты». Вторая и третья позиции (поровну) у «Очакова» и «Сибирской короны». Замыкают ТОП-5 Krusovice Imperial и Lowenbrau.

Роспотребнадзор отметил также и те марки, где содержание азота повышено. Это отмечено в «Арсенальном», «Горьковском», «Окском», «Самаре» и «Свердловском». Это, скорее, пивные напитки.

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