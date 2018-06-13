В Ульяновске чиновникам разрешили отдыхать на курортах за счет бюджета

Сегодня, 10:40

Расходы на отпуск госслужащих и членов их семей ляжет на региональную казну.

Чиновникам в Ульяновске разрешили отдыхать за счёт бюджета на курортах. Соответствующую инициативу одобрил губернатор региона Сергей Морозов. Таким образом, власти области возобновили действие постановление, которое было принято в 2011 году. Согласно его положениям, чиновники имеют право на компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение раз в два года. Также раз в три года они могут получать соответствующие выплаты на одного из членов семьи. Компенсировать расходы на это будут из областного бюджета. В 2012 году данную практику приостановили по причине отсутствия в казне средств. Речь идёт о компенсациях для чиновников, стаж работы которых составляет 5 и более лет. Также претендовать на выплаты смогут бывшие госслужащие, которые находятся на пенсии.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, в какую страну ездит на лечение. Несмотря на то, что большинство чиновников предпочитают отдыхать за рубежом, российский лидер не изменяет традициям.