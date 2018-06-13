В Пятигорске бомжи распугивают людей и гостей города

Сегодня, 10:05

На Ставрополье наблюдается настоящее нашествие лиц, не имеющих определённого места жительства. Особенно заметным стало их огромное количество с наступлением тёплой погоды.

В Пятигорске жители и курортники действительно напуганы бомжами, буквально, оккупировавшими центральную часть города. Они там днюют и ночуют.

Особо большое скопление бездомных, попрошаек и наркоманов на территории парка Цветник. Там они «застолбили» за собой почти все лавочки. Правоохранители пытаются их периодически разгонять, но те покидают «обжитые» места минут на 15 и вновь возвращаются.

Естественно, прогулки рядом с ними являются малоприятным делом. Это отмечают в Пятигорске и жители, и курортники.

Они пишут в соцсетях, что лавочки, после того, как на них «отдохнули» бомжи, очень грязные, а детей даже страшно к ним подпускать.

Ряд посетителей Сети информируют, что нужда справляется бомжами прямо рядом с лавочками. После этого они задаются вопросом, за что с туристов происходит взимание курортного сбора, если в Пятигорске невозможно полноценно отдохнуть, ведь там бомжи распугивают людей и гостей города.