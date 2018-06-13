«Google в помощь»: Вместо услуг сахалинских врачей предлагаются проститутки

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Реклама рассчитана на аудиторию с самыми разными сексуальными предпочтениями. Об этом информирует «АСТВ».

Фраза «Google в помощь» не всегда может привести к нужным результатам. Журналисты «АСТВ» заметили, что вместо услуг сахалинских врачей системой предлагаются проститутки, включая мужчин и трансексуалов. Сайт поликлиники №1 в Южно-Сахалинске по запросу выдает сервис, который ничего не имеет общего с медицинским учреждением.

Сотрудники поликлиники рассказали, что больше года они не управляют указанным сайтом и не являются его владельцами. На сегодняшний день учреждение присоединено к интернет-ресурсу сайту ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска». Подобные путаницы необходимо устранить в обязательном порядке.