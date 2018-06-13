В Воронеже хамство маршрутчиков шокировало приезжую девушку

Сегодня, 07:25

Жителей столицы Черноземья не удивить резкими высказываниями и бесшабашной ездой водителей общественного транспорта, а вот для недавно приехавшей в город девушки наглость шоферов стала неприятным открытием.

Молодая провинциалка по имени Дарья осваивается в Воронеже. Жизнь в новом городе казалась беззаботной, пока хамство маршрутчиков не шокировало приезжую девушку. Сев в микроавтобус, пассажирка 5 минут просто ждала, пока шофер наполнит до отказа салон. Когда провинциалка сделала водителю логическое замечание, то услышала ответ, от которого захотелось незамедлительно выйти из маршрутки. Лишь спешка и стеснение оставили девушку сидеть на месте.

Ознакомившиеся с историей землячки горожане совершенно не удивились написанному.. Добро пожаловать в Воронеж, иронично прокомментировали жалобу пользователи.