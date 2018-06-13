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На заседании за 14 июня Правительство утвердит параметры повышения пенсионного возраста

Сегодня, 14:15

По всей видимости, повышение пенсионного возраста в РФ неизбежно. Эксперты-экономисты из РАНХиГС, как пишет РБК, отмечают, что эта реформа позволит избежать увеличения нагрузки на экономику и снижения реального размера пенсий. 5 июня в рамках совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева было представлено три варианта повышения пенсионного возраста. Вероятнее всего, Правительство в рамках намеченного на четверг, 14 июня заседания, примет вариант, предложенный Министерством финансов (65 лет для мужчин и 63 года для женщин).

Ранее РБК в ходе Петербургского международного экономического форума-2018 взял комментарий у Татьяны Голиковой (вице-премьер РФ). Она высказалась за осторожный подход к пенсионным изменениям. Госпожа Голикова считает целесообразным сохранение денег в пенсионной системе и повышение размера пенсий для всех пенсионеров, а не только тех, кого может ждать увеличение пенсионного возраста, также должен быть предусмотрен долгий переходный период.

Говоря о благосостоянии пенсионеров, РБК напоминает слова Владимира Путина от 7 июня. Тогда в рамках прямой линии президент отметил, что им поставлена задача перед Правительством — повысить доходы пенсионеров, что позволит достичь цели по двукратному снижению бедности в стране.

В своем материале РБК также отмечает, что в настоящее время в правительстве идут «торги за льготы». Вероятно, что в документе будут сохранены многие смягчающие механизмы. К примеру, льготы по выходу на пенсию для военных, работников на вредных производствах, занятых в тяжелых климатических условиях, медработников и пр.

 

 

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