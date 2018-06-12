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Подростки забрались на шпиль 17-этажки и напугали жителей Воронежа

Сегодня, 20:34

Очевидец событий сфотографировал происходящее и признался, что сначала принял школьников за «каких-то жирных ворон». И только когда мужчина приблизил кадр, понял, что там находятся дети.

По рассказу свидетеля происходящего, подростки забрались на шпиль 17-этажки и напугали жителей Воронежа, которые смогли увидеть снимки в Сети. Внимательный мужчина сообщил, что не понимает такого поведения, ведь находиться на высоте 60 метров очень страшно, тем более при полном отсутствии страховки и здравого смысла.

Среди комментирующих фотографии воронежцев не нашлось ни одного человека, кто бы поддержал экстремальных детишек. Многие возмутились, что подростки совершенно не думают о собственной жизни и безопасности, а тем более – о своих близких, которые, возможно, не пережили бы трагедию.

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