Котёнок-мутант с шестью лапами и двумя хвостами родился в Сыктывкаре

Сегодня, 17:13

Жуткое животное-гуманоид напугало и удивило хозяев до ужаса.



В Сыктывкаре родился котёнок-мутант. Животное с шестью лапами и двумя хвостами впервые появилось на свет в городе за последнее время. Ранее таких аномалий здесь не замечали. Очевидно, что речь идёт о сиамских близнецах, которые будучи эмбрионами срослись в утробе матери. Владельцы кошки, которая произвела на свет мутанта, заявляют, что вместе с ним родились ещё пять котят. У всех остальных животных всё совершенно нормально с развитием и количеством конечностей.

Почему так получилось, люди объяснить не могут. Прошлые роды прошли у кошки благополучно. По словам жителей Сыктывкара, им стало по-настоящему жутко, когда они впервые увидели несчастного котёнка. Судьба малыша пока не предрешена. Вероятнее всего, он просто погибнет, поскольку не сможет с такими отклонениями адаптироваться к жизни вне утробы матери. Что делать с обречённым животным, владельцы не знают.

Ранее мы писали, что в США нашли труп оленёнка с двумя головами. Останки животного обнаружил житель Миннесоты, который вышел в лес за грибами.