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Директор Центральной городской молодежной библиотеки имени Михаила Светлова подтвердила удивительную тенденцию поднятия рейтингов чтения у художественной литературы. Мэрия подтверждает слова Валентины Агафоновой, указывая, что взрослые читали книги Гузель Яхиной, Дины Рубиной, Марио Варгаса Льосы, а дети - Валентина Катаева, Антуана де Сент-Экзюпери и Виталия Губарева.

Названы бестселлеры среди читателей библиотек Москвы. Главным экспертом в этом вопросе стала директор центральной горбиблиотеки. По ее словам, в последнее время наблюдается удивительная тенденция интереса читателей к классическим воспроизведениям художественной литературы.

Взрослые отдавали предпочтение: Гузель Яхиной, Дины Рубиной, Марио Варгаса Льосы. Среди юных читателей особой популярностью пользовались: Валентина Катаева, Антуана де Сент-Экзюпери и Виталия Губарева.

К слову, перед началом лета в столице России завершилось обсуждение по вопросу дизайна единого читательского билета. В Москве обсудили этот вопрос более 200 тыс. человек.