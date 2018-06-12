VistaNews.ru


В Усть-Куте люди заметили гуляющего возле больницы медведя

Сегодня, 15:26

Медведь гулял по дороге у корпусов районной лечебницы и без смущения вел себя расковано. Несмотря на его милый внешний вид, те, кто встретился со зверем взглядом, опасался за свое здоровье и жизнь. Приключения косолапого закончились после приезда полицейских.

В Усть-Куте люди заметили гуляющего возле больницы медведя. Его облик и внешний вид привлекли детей. Местные жители напуганы прогулками медведя и призывают правоохранителей контролировать ситуацию в городе также хорошо, как это было и сегодня.

Впервые косолапого заметили возле дорожного полотна на промежутке от микрорайона ЯГУ, до корпусов районной больницы. Специалист по диким животным уверенно заявил, что это был молодой самец. Он пока еще не успел обзавестись семьей, поэтому спокойно путешествует по городу.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

"Цирк уехал, а медведь остался": По улицам Белгорода гулял медведь

Женщину убило упавшим с крыши снегом в Усть-Куте

В черте Новокузнецка замечен живой медведь

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем