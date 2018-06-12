Сегодня, 15:26

Медведь гулял по дороге у корпусов районной лечебницы и без смущения вел себя расковано. Несмотря на его милый внешний вид, те, кто встретился со зверем взглядом, опасался за свое здоровье и жизнь. Приключения косолапого закончились после приезда полицейских.

В Усть-Куте люди заметили гуляющего возле больницы медведя. Его облик и внешний вид привлекли детей. Местные жители напуганы прогулками медведя и призывают правоохранителей контролировать ситуацию в городе также хорошо, как это было и сегодня.

Впервые косолапого заметили возле дорожного полотна на промежутке от микрорайона ЯГУ, до корпусов районной больницы. Специалист по диким животным уверенно заявил, что это был молодой самец. Он пока еще не успел обзавестись семьей, поэтому спокойно путешествует по городу.