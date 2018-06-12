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Мертвые ядовитые рыбы угрожают туристам в Чёрном море

Сегодня, 15:11

Контакт с трупами рыб смертельно опасен для человека. После контакта с ними могут проявляться повышенная температура, тошнота, головокружение и затруднение дыхания.

В Чёрном море замечены ядовитые рыбы, которые угрожают туристам. Примечательно, что они смертельно опасны даже мертвые. Обитатель морских глубин идентифицированный, как морской дракон, опасен своими иглами. Специалисты утверждают, что, как правило, данный вид можно найти на глубине 15-20 метров, однако иногда его прибивает к берегу. Опасность морской дракон приносит благодаря яду, который содержится в его иглах.

При этом, по словам экспертов, пострадать могут даже люди, контактирующие с трупом рыбы после 2-3 часов после её смерти. Стоит отметить, что морской дракон старается избегать встречи с крупными существами, в том числе и людьми. В то же время нередки случаи, когда рыбаки ошибочно хватают этих рыб. Обычно после уколов пострадавшие жалуются на синюшность поражённых участков тела, тошноту, рвоту, головокружения и затруднение дыхания.

Ранее мы писали, что в Сызрани ядовитые змеи атаковали детские площадки. Опасных животных местные жители заметили сравнительно недавно. Родители опасаются, что те нападут на их детей.

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